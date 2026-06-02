Нові критерії критичності підприємств - в уряді роз'яснили правила бронювання

Кабінет міністрів деталізував нові правила бронювання військовозобов’язаних, які покликані зробити систему визначення критичності підприємств прозорішою та захистити її від зловживань.

Як передає Укрінформ, про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

«Нові зміни не скасовують бронювання для бізнесу. Їхня мета полягає в тому, щоб зберегти баланс між потребами оборони та потребами економіки, а також забезпечити, щоб бронювання отримували саме ті підприємства і працівники, які справді є критично важливими для роботи держави, громад, оборони та економіки в умовах війни», - наголосили у міністерстві.

Зокрема, оновлення охоплює три основні блоки:

зарплатний критерій: для підтвердження критичності підприємства та бронювання працівника встановлюється вимога щодо нарахованої середньої зарплати (до сплати податків) на рівні трьох мінімальних заробітних плат – 25 941 грн. Для підприємств на прифронтових територіях діятиме окрема умова – 2,5 мінімальної зарплати (21 618 грн). облік сумісників: працівники, які працюють за сумісництвом або вже мають відстрочку з інших підстав, враховуватимуться в квоту бронювання лише один раз за обраним місцем роботи (це не обов’язково має бути основне місце). Забронювати такого працівника можна, якщо саме це підприємство внесе його до своєї квоти. перегляд критичності: міністерства та обласні військові адміністрації мають перезатвердити власні критерії критичності за погодженням з Міноборони та Мінекономіки, після чого бізнесу необхідно буде підтвердити свій статус за оновленими правилами. Оновлені критерії оприлюднять на офіційних ресурсах профільних відомств та ОВА.

Для бізнесу передбачено перехідний період, зокрема чинний статус критичності підприємств та чинні відстрочки працівників зберігаються до 1 вересня 2026 року.

Згідно з роз'ясненням, державні органи зобов'язані розглядати пакет документів від підприємства у строк до 10 робочих днів. Для уникнення затримок через масове подання уповноваженим особам компаній рекомендують завчасно перевірити відповідність новим вимогам та підготувати документи без зволікань.

У міністерстві нагадали, що чинне законодавство про мобілізаційну підготовку та мобілізацію не передбачає можливості бронювання для фізичних осіб підприємців (ФОП).

Заброньованим працівникам самостійно подавати документи не потрібно, варто уточнити свій статус у роботодавця та стежити за актуальністю військово-облікових даних.

