МОЗ перевірить, чому деякі центри первинної меддопомоги не замовляють вакцини

Міністерство охорони здоров’я та Національна служба здоров'я перевірять, чи надають центри первинної медико-санітарної допомоги повний спектр медичних послуг, включаючи вакцинацію.

Про це в інтерв'ю Укрінформу повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

"Ми працюємо з Національною службою здоров'я, щоб переглянути її підходи до самої вакцинації на наступний рік. Тому що, на жаль, є центри надання первинної медико-санітарної допомоги, які навіть не замовляють вакцину. І тут виникає питання: а яким чином вони можуть надавати повний спектр цих послуг, якщо вони не замовляють вакцини, яка або відсутня на комерційному ринку, або закуповується лише за рахунок державного бюджету. Тому ми хочемо переглянути підходи до ролі «первинки» саме в процесі вакцинації", - сказав Кузін.

Як повідомляв Укрінформ, за даними МОЗ, за підсумками 2025 року показники охоплення рутинними щепленнями наближаються до 95%. Зокрема, охоплення щепленнями проти кашлюка, дифтерії та правця, яке проводять у 6 місяців (АКДП-3), та поліомієліту (поліо-3) зросли до 93%; охоплення щепленнями проти кору, паротиту та краснухи серед дітей в 1 рік (КПК-1) – до 95%.