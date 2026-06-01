У Тернополі представники латвійського міста Огре передали для українських захисників 26 автомобілів, квадроцикл та мотоцикл.

Громада латвійського міста Огре передала 26 автомобілів для українських військових

«Кошти на придбання цих автомобілів збирали не лише мешканці нашого міста Огре, а й уся країна. Ми своїм прикладом показуємо, що це не тільки війна України, що для Латвії вона також важлива», - зазначив керівник бюро мера Огре Егілс Хелманіс.

Він подякував водіям, які доправили автомобілі, витративши власні кошти на пальне та дорогу.

Хелманіс додав, що з 2014 року громада міста передала українським військовим близько 300 автомобілів.

Начальник Тернопільської обласної військової адміністрації Тарас Пастух подякував латвійським партнерам за незмінну підтримку України.

«Щиро дякую латвійському народу, а особливо громаді міста Oгре, за постійну підтримку України. Ми відчуваємо цю допомогу як на державному рівні, так і з боку місцевих громад. Надзвичайно важливо, що люди збирають власні кошти та ресурси, особисто сідають за кермо автомобілів, приїжджають в Україну й доставляють допомогу не лише у західні регіони, а й безпосередньо на схід - до лінії бойового зіткнення, де передають транспорт нашим захисникам. Для військових це має велике значення, адже вони бачать, що Європа і весь світ залишаються поруч з Україною та не забувають про цю війну», - сказав Пастух.

Передані латвійськими партнерами транспортні засоби використовуватимуть для потреб військових підрозділів із Тернопільської, Чернігівської та Запорізької областей.

Один з автомобілів передали психологічній службі Третьої окремої штурмової бригади.

«Це авто отримають офіцери-психологи групи контролю бойового стресу, які безпосередньо працюють з військовослужбовцями, що виконують бойові завдання, проводять декомпресію (форма психологічної реабілітації військовослужбовців - ред.), психологічні дебрифінги, виїжджають у підрозділи для роботи з гострими станами військовослужбовців і повернення їх в статус боєготовності. Це перше авто, яке з'явилося у психологічної служби. Воно допоможе нам стати мобільнішими і допомагати більшій кількості військовослужбовців», - сказав офіцер-психолог групи контролю бойового стресу бригади на позивний "Соломон".

