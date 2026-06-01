Сезон кліщів: коли бігти до лікаря і кому необхідна вакцинація

Українців застерігають від самовільного прийому антибіотиків після укусу кліща..

На цьому наголосив у телеефірі речник Центру громадського здоров'я Микола Ганіч, передає кореспондент Укрінформу.

"Ні після укусу кліща, ні після будь-якого симптому антибіотик самому собі не можна призначати... Антибіотик - це виключно засіб проти бактеріальної інфекції. Тому лікар визначає необхідність прийому антибіотика, призначає необхідну дозу - для кожної людини вона індивідуальна, і лікар призначає курс", - заявив Ганіч.

Він нагадав, що після укусу кліща на шкірі може виникнути еритема - почервоніння довкола укусу, що є симптомом хвороби Лайма, і в цьому випадку необхідно звернутися до лікаря, який визначить алгоритм лікування. Також після укусу кліща може виникнути грипоподібний стан, різке підвищення температури - тоді також потрібно звернутися до лікаря.

Речник ЦГЗ зауважив, що проти кліщового енцефаліту є вакцина, вона не входить у календар щеплень, проте її можна придбати в аптеках. Водночас Ганіч наголосив, що така вакцинація потрібна у регіонах з високими ендемічними ризиками.

"Вакцинація від кліщового енцефаліту потрібна, якщо ви подорожуєте в країну, де є високі ризики, або для людей, які мають високі професійні ризики", - пояснив речник ЦГЗ.

Він нагадав, що в Україні торік зафіксовано 6 випадків кліщового енцефаліту, в цьому році - один.

Для профілактики укусів кліщів необхідно дотримувати певних правил: для прогулянок на природі одягати вбрання, яке закриває ріки і ноги, використовувати репеленти. Після прогулянок потрібно уважно себе оглянути, рекомендує представник ЦГЗ.

Як повідомляв Укрінформ, з 1 січня 2026 року в Україні починає діяти оновлений Національний календар профілактичних щеплень. Зокрема, окрім введення в календар вакцинації проти ВПЛ, планується повний перехід на інактивовану вакцину проти поліомієліту, введення сучасних комбінованих вакцин, зміна графіку вакцинації від низки хвороб.