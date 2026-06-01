Сезон кліщів: коли бігти до лікаря і кому необхідна вакцинація

Сезон кліщів: коли бігти до лікаря і кому необхідна вакцинація

Укрінформ
Українців застерігають від самовільного прийому антибіотиків після укусу кліща..

На цьому наголосив у телеефірі речник Центру громадського здоров'я Микола Ганіч, передає кореспондент Укрінформу.

"Ні після укусу кліща, ні після будь-якого симптому антибіотик самому собі не можна призначати... Антибіотик - це виключно засіб проти бактеріальної інфекції. Тому лікар визначає необхідність прийому антибіотика, призначає необхідну дозу - для кожної людини вона індивідуальна, і лікар призначає курс", - заявив Ганіч.

Він нагадав, що після укусу кліща на шкірі може виникнути еритема - почервоніння довкола укусу, що є симптомом хвороби Лайма, і в цьому випадку необхідно звернутися до лікаря, який визначить алгоритм лікування. Також після укусу кліща може виникнути грипоподібний стан, різке підвищення температури - тоді також потрібно звернутися до лікаря.

Читайте також: Хвороби війни: як з ними справляється Україна

Речник ЦГЗ зауважив, що проти кліщового енцефаліту є вакцина, вона не входить у календар щеплень, проте її можна придбати в аптеках. Водночас Ганіч наголосив, що така вакцинація потрібна у регіонах з високими ендемічними ризиками.

"Вакцинація від кліщового енцефаліту потрібна, якщо ви подорожуєте в країну, де є високі ризики, або для людей, які мають високі професійні ризики", - пояснив речник ЦГЗ.

Він нагадав, що в Україні торік зафіксовано 6 випадків кліщового енцефаліту, в цьому році - один.

Для профілактики укусів кліщів необхідно дотримувати певних правил: для прогулянок на природі одягати вбрання, яке закриває ріки і ноги, використовувати репеленти. Після прогулянок потрібно уважно себе оглянути, рекомендує представник ЦГЗ.

Читайте також: У Центрі здоровʼя розповіли, як уберегтися від зараження хантавірусом

Як повідомляв Укрінформ, з 1 січня 2026 року в Україні починає діяти оновлений Національний календар профілактичних щеплень. Зокрема, окрім введення в календар вакцинації проти ВПЛ, планується повний перехід на інактивовану вакцину проти поліомієліту, введення сучасних комбінованих вакцин, зміна графіку вакцинації від низки хвороб.

Приєднуйтесь до наших каналів Telegram, Instagram та YouTube.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-