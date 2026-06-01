Корупція на закупівлі критичного обладнання: ексзаступнику міністра інфраструктури оголосили підозру

Працівники Національного антикорупційного бюро України і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили про підозру колишньому заступнику міністра розвитку громад, територій та інфраструктури у зловживанні владою.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє НАБУ.

"НАБУ і САП повідомили ексзаступнику міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України про підозру у підбурюванні посадовця підзвітного державного підприємства до зловживання службовим становищем. Посадовцю держпідприємства повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем", - ідеться у повідомленні.

Як поінформували в НАБУ, "влітку 2022 року Кабмін виділив кошти на закупівлю обладнання, аби забезпечити населення альтернативними джерелами світла, тепла і водопостачання в зимовий період на тлі руйнування об’єктів критичної інфраструктури".

"Діючи в інтересах конкретного постачальника, топпосадовець схилив заступника директора держпідприємства до укладення угоди на поставку обладнання за ціною, що перевищувала ринкову на 30%. За це гарантував йому посаду директора", - підкреслили у НАБУ.

Дії ексзаступника міністра кваліфікували за ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем). Дії директора держпідприємства — за ч. 2 ст. 364 КК України.

У НАБУ нагадали, що в січні 2023 року заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури викрили на отриманні 400 тис. доларів неправомірної вигоди. Гроші призначалися для забезпечення ним закупівлі обладнання за завищеною вартістю у визначених фірм. Цю справу зараз слухають у Вищому антикорупційному суді.

Як повідомляв Укрінформ, у січні 2023 року тодішній віцепремʼєр Олександр Кубраков видав розпорядження підготувати документи на звільнення заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського, затриманого за розкрадання бюджетних коштів.

Раніше ЗМІ повідомили, що НАБУ провело обшуки та затримало Лозинського у справі розкрадання бюджетних коштів.

