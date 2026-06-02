Зеленський призначив державні стипендії 30 видатним діячам науки

Зеленський призначив державні стипендії 30 видатним діячам науки

Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський призначив державні стипендії 30 видатним діячам науки.

Як передає Укрінформ, відповідний указ №451/2026 опублікований на сайті глави держави.

"Відповідно до Указу Президента України від 10 вересня 2011 року № 906/2011 "Про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери" (із наступними змінами) призначити строком на два роки державні стипендії видатним діячам науки", - ідеться у документі.

Стипендії призначені:

  • докторові сільськогосподарських наук, старшому науковому співробітникові Сергію Антоненку;
  • докторові фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові, лауреатові Державної премії України в галузі науки і техніки Ларисі Брижик;
  • кандидатові технічних наук, старшому науковому співробітникові Івану Войтовичу;
  • докторові сільськогосподарських наук, професорові Олександрі Волощук;
  • докторові технічних наук, професорові, лауреатові Державної премії України в галузі науки і техніки, заслуженому діячеві науки і техніки України Федору Гаращенку;
  • докторові технічних наук, професорові Анатолію Гордєєву;
  • докторові економічних наук, професорові, заслуженому працівникові освіти України Василю Горьовому;
  • докторові біологічних наук, старшому науковому співробітникові Олені Громозовій;
  • докторові економічних наук, професорові, заслуженому діячеві науки і техніки України Іллі Дмитрієву;
  • докторові технічних наук, професорові Зої Дурягіній;
  • докторові філологічних наук, професорові, заслуженому працівникові освіти України Світлані Жаботинській;
  • докторові сільськогосподарських наук, професорові Володимиру Іванову;
  • докторові педагогічних наук, професорові, заслуженому діячеві науки і техніки України Людмилі Калініній;
  • докторові технічних наук, професорові, лауреатові Державної премії України в галузі науки і техніки Валерію Клименку;
  • докторові сільськогосподарських наук, професорові Василю Костенку;
  • кандидатові юридичних наук, доцентові, заслуженому юристові України Миколі Кравчуку;
  • докторові економічних наук, професорові, заслуженому діячеві науки і техніки України Леоніду Мельнику;
  • докторові економічних наук, старшому науковому співробітникові Петру Мельнику;
  • докторові історичних наук, професорові, заслуженому діячеві науки і техніки України Юрію Мицику;
  • докторові фізико-математичних наук, професорові Роману Мусію;
  • докторові фізико-математичних наук, професорові Анатолію Опанасюку;
  • докторові медичних наук, професорові, лауреатові Державної премії України в галузі науки і техніки, заслуженому працівникові охорони здоров'я України В’ячеславу Печиборщу;
  • докторові фізико-математичних наук, професорові, заслуженому діячеві науки і техніки України Олександру Погребняку;
  • докторові філологічних наук, професорові, заслуженому працівникові освіти України Володимиру Поліщуку;
  • докторові технічних наук, професорові Олександру Полянському;
  • докторові наук з державного управління, професорові, заслуженому працівнику народної освіти України Олександру Пухкалу;
  • докторові технічних наук, професорові Мирославу Саницькому;
  • докторові економічних наук, професорові Ірині Саух;
  • докторові сільськогосподарських наук, професорові Василю Туринському;
  • докторові фізико-математичних наук, професорові Володимиру Фітю.

Читайте також: Стратегічна інтелектуальна зброя України

Як повідомляв Укрінформ, Зеленський зустрівся з українськими науковцями, відзначив їх державними нагородами та присвоїв почесні звання.

Фото: ОП

Приєднуйтесь до наших каналів Telegram, Instagram та YouTube.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-