Зеленський призначив державні стипендії 30 видатним діячам науки
Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський призначив державні стипендії 30 видатним діячам науки.
Як передає Укрінформ, відповідний указ №451/2026 опублікований на сайті глави держави.
"Відповідно до Указу Президента України від 10 вересня 2011 року № 906/2011 "Про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери" (із наступними змінами) призначити строком на два роки державні стипендії видатним діячам науки", - ідеться у документі.
Стипендії призначені:
- докторові сільськогосподарських наук, старшому науковому співробітникові Сергію Антоненку;
- докторові фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові, лауреатові Державної премії України в галузі науки і техніки Ларисі Брижик;
- кандидатові технічних наук, старшому науковому співробітникові Івану Войтовичу;
- докторові сільськогосподарських наук, професорові Олександрі Волощук;
- докторові технічних наук, професорові, лауреатові Державної премії України в галузі науки і техніки, заслуженому діячеві науки і техніки України Федору Гаращенку;
- докторові технічних наук, професорові Анатолію Гордєєву;
- докторові економічних наук, професорові, заслуженому працівникові освіти України Василю Горьовому;
- докторові біологічних наук, старшому науковому співробітникові Олені Громозовій;
- докторові економічних наук, професорові, заслуженому діячеві науки і техніки України Іллі Дмитрієву;
- докторові технічних наук, професорові Зої Дурягіній;
- докторові філологічних наук, професорові, заслуженому працівникові освіти України Світлані Жаботинській;
- докторові сільськогосподарських наук, професорові Володимиру Іванову;
- докторові педагогічних наук, професорові, заслуженому діячеві науки і техніки України Людмилі Калініній;
- докторові технічних наук, професорові, лауреатові Державної премії України в галузі науки і техніки Валерію Клименку;
- докторові сільськогосподарських наук, професорові Василю Костенку;
- кандидатові юридичних наук, доцентові, заслуженому юристові України Миколі Кравчуку;
- докторові економічних наук, професорові, заслуженому діячеві науки і техніки України Леоніду Мельнику;
- докторові економічних наук, старшому науковому співробітникові Петру Мельнику;
- докторові історичних наук, професорові, заслуженому діячеві науки і техніки України Юрію Мицику;
- докторові фізико-математичних наук, професорові Роману Мусію;
- докторові фізико-математичних наук, професорові Анатолію Опанасюку;
- докторові медичних наук, професорові, лауреатові Державної премії України в галузі науки і техніки, заслуженому працівникові охорони здоров'я України В’ячеславу Печиборщу;
- докторові фізико-математичних наук, професорові, заслуженому діячеві науки і техніки України Олександру Погребняку;
- докторові філологічних наук, професорові, заслуженому працівникові освіти України Володимиру Поліщуку;
- докторові технічних наук, професорові Олександру Полянському;
- докторові наук з державного управління, професорові, заслуженому працівнику народної освіти України Олександру Пухкалу;
- докторові технічних наук, професорові Мирославу Саницькому;
- докторові економічних наук, професорові Ірині Саух;
- докторові сільськогосподарських наук, професорові Василю Туринському;
- докторові фізико-математичних наук, професорові Володимиру Фітю.
Як повідомляв Укрінформ, Зеленський зустрівся з українськими науковцями, відзначив їх державними нагородами та присвоїв почесні звання.
Фото: ОП