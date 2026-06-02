Президент України Володимир Зеленський призначив державні стипендії 30 видатним діячам науки.

Як передає Укрінформ, відповідний указ №451/2026 опублікований на сайті глави держави.

"Відповідно до Указу Президента України від 10 вересня 2011 року № 906/2011 "Про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери" (із наступними змінами) призначити строком на два роки державні стипендії видатним діячам науки", - ідеться у документі.

Стипендії призначені:

докторові сільськогосподарських наук, старшому науковому співробітникові Сергію Антоненку;

докторові фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові, лауреатові Державної премії України в галузі науки і техніки Ларисі Брижик;

кандидатові технічних наук, старшому науковому співробітникові Івану Войтовичу;

докторові сільськогосподарських наук, професорові Олександрі Волощук;

докторові технічних наук, професорові, лауреатові Державної премії України в галузі науки і техніки, заслуженому діячеві науки і техніки України Федору Гаращенку;



докторові технічних наук, професорові Анатолію Гордєєву;

докторові економічних наук, професорові, заслуженому працівникові освіти України Василю Горьовому;

докторові біологічних наук, старшому науковому співробітникові Олені Громозовій;



докторові економічних наук, професорові, заслуженому діячеві науки і техніки України Іллі Дмитрієву;

докторові технічних наук, професорові Зої Дурягіній;

докторові філологічних наук, професорові, заслуженому працівникові освіти України Світлані Жаботинській;

докторові сільськогосподарських наук, професорові Володимиру Іванову;



докторові педагогічних наук, професорові, заслуженому діячеві науки і техніки України Людмилі Калініній;

докторові технічних наук, професорові, лауреатові Державної премії України в галузі науки і техніки Валерію Клименку;

докторові сільськогосподарських наук, професорові Василю Костенку;

кандидатові юридичних наук, доцентові, заслуженому юристові України Миколі Кравчуку;

докторові економічних наук, професорові, заслуженому діячеві науки і техніки України Леоніду Мельнику;

докторові економічних наук, старшому науковому співробітникові Петру Мельнику;

докторові історичних наук, професорові, заслуженому діячеві науки і техніки України Юрію Мицику;

докторові фізико-математичних наук, професорові Роману Мусію;

докторові фізико-математичних наук, професорові Анатолію Опанасюку;

докторові медичних наук, професорові, лауреатові Державної премії України в галузі науки і техніки, заслуженому працівникові охорони здоров'я України В’ячеславу Печиборщу;

докторові фізико-математичних наук, професорові, заслуженому діячеві науки і техніки України Олександру Погребняку;

докторові філологічних наук, професорові, заслуженому працівникові освіти України Володимиру Поліщуку;

докторові технічних наук, професорові Олександру Полянському;

докторові наук з державного управління, професорові, заслуженому працівнику народної освіти України Олександру Пухкалу;

докторові технічних наук, професорові Мирославу Саницькому;

докторові економічних наук, професорові Ірині Саух;

докторові сільськогосподарських наук, професорові Василю Туринському;



докторові фізико-математичних наук, професорові Володимиру Фітю.

Як повідомляв Укрінформ, Зеленський зустрівся з українськими науковцями, відзначив їх державними нагородами та присвоїв почесні звання.

