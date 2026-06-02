В Україні заочно засудили до довічного російського генерала Лапіна, який керував наступом на Київ у 2022 році

Російський генерал-полковник, колишній командувач центрального військового округу РФ Олександр Лапін, який керував наступом з території Білорусі та Росії у напрямку Сумської, Чернігівської і Київської областей, а також столиці у перші тижні повномасштабного вторгнення, засуджений до довічного позбавлення волі.

Про це повідомив у Телеграмі генпрокурор Руслан Кравченко, передає Укрінформ.

«Суд визнав його винним у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, а також у плануванні, підготовці, розв’язуванні та веденні агресивної війни», - йдеться у дописі генпрокурора.

Як зазначається, прокурори у суді довели, що у лютому-березні 2022 року генерал Лапін не був формальним командиром «на папері». Він безпосередньо організовував вторгнення, планував і координував дії підпорядкованих підрозділів, віддавав накази та забезпечував продовження бойових дій проти України.

Саме під його командуванням російські війська окуповували населені пункти Чернігівської та Сумської областей і просувалися до Києва лівим берегом Дніпра. Їхньою метою було захоплення української столиці, органів державної влади, військового управління та встановлення окупаційного контролю.

Оскільки воєнний злочинець наразі переховується в РФ, вирок ухвалено заочно. Строк відбуття покарання почнеться з моменту його фактичного затримання.

Кравченко наголосив, що це рішення суду - ще одне підтвердження того, що українське правосуддя встановлює не лише виконавців, а й тих, хто планував, організовував і віддавав злочинні накази.

Злочин вдалося розкрити завдяки спільній роботі Офісу генерального прокурора та слідчих Служби безпеки України.

