Головний редактор газети «Ворскла» отримав медаль з нагоди 100-річчя Міжнародної федерації журналістів

Головний редактор газети «Ворскла» Олексій Пасюга отримав ювілейну медаль з нагоди 100-річчя Міжнародної федерації журналістів.

Як передає Укрінформ,про це повідомляє інформаційна служба Національної спілки журналістів України.

Медаль серед руїн села Спірне Сумської області, знищеного російськими ударами, вручив голова НСЖУ Сергій Томіленко.

Команда НСЖУ проїхала з Пасюгою і його дружиною Наталією весь їхній щотижневий маршрут із доставки газети від Охтирки до Спірного, розташованого за 10-15 кілометрів від кордону з Росією.

Для людей, відрізаних від звичних джерел інформації, «Ворскла» – це і перевірені новини, і підтвердження того, що про них не забули, зауважили в НСЖУ.

Редакція «Ворскли» також отримала детектор дронів «Чуйка», наданий НСЖУ спільно з компанією-виробником Blue-Bird.Tech. Кошти на такий пристрій газета намагалася зібрати самотужки впродовж місяців – тепер цю потребу вдалося закрити.

«З детектором мені було їхати спокійніше. Хоча я й дуже переймаюся нашою безпекою», – зазначив Пасюга.

Як підкреслили в НСЖУ, нинішня поїздка має й символічне продовження торішньої історії. Рік тому у Брюсселі Томіленко передав примірник «Ворскли» до архіву Міжнародної федерації журналістів – генеральному секретарю МФЖ Ентоні Белланжеру. Тоді газета із прикордоння здолала шлях до європейської штаб-квартири журналістської спільноти. Тепер у зворотному напрямку – від міжнародної спільноти на фронт – повернулася ювілейна медаль як знак солідарності й поваги до мужності українських медійників.

«Ця медаль символізує міцну журналістську солідарність та дружбу», – наголосив голова НСЖУ.

Як ідеться в повідомленні, поїздка на Сумщину стала частиною нової творчої роботи НСЖУ. Команда у складі Томіленка, режисера і оператора Євгена Черевка та оператора Віталія Вірченка працює над документальною стрічкою про фронтову пресу – продовженням циклу фільмів НСЖУ про редакторів, які не полишають своїх читачів навіть за крок від лінії фронту.

Раніше спілка створила дві стрічки про прифронтову журналістику, які демонстрували в багатьох країнах та в Україні. Перша – «На межі. Історія незламності редактора прифронтової газети» – розповідає про редактора золочівської «Зорі» на Харківщині Василя Мирошника, який щотижня долав 400 кілометрів прифронтових доріг. Друга – «Сторінки надії» – присвячена газеті «Трудова слава» із прифронтового Оріхова Запорізької області та її редакторці Світлані Карпенко. Її прем’єру міжнародній аудиторії показали на Генеральних зборах Європейської федерації журналістів у Будапешті.

Як повідомлялось, Міжнародна федерація журналістів є найбільшою журналістською організацією світу та об'єднує понад 600 тисяч журналістів у більш ніж 140 країнах.

Фото: Фейсбук Сергій Томіленко