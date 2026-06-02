З початку року зафіксовано понад 20 тисяч звернень за антирабічною допомогою - МОЗ

Про це в інтерв'ю Укрінформу розповів заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

"Протягом останніх декількох років ми спостерігаємо зростання кількості укусів, кількості звернень за наданням антирабічної допомоги. Загалом, кількість звернень з покусами у 2025 році порівняно з 2024 роком зросла на 23% — відповідно 75 177 проти 60 924. З початку 2026 року вже зафіксовано понад 20 тисяч звернень", - сказав Кузін.

За його словами, найбільше таких звернень на прифронтових територіях. Він додав, що ситуація ускладнюється тим, що в цих регіонах важко проводити вакцинопрофілактику тварин, їх виловлювання або інші заходи, які обмежували б їх чисельність.

Водночас міністр наголосив, що наразі в Україні антирабічної вакцини вистачить на шість місяців.

Також Україна отримує ще один препарат - антирабічний імуноглобулін - як гуманітарну допомогу. Всього надано 7,5 тис. флаконів, частина з цієї кількості надана ВООЗ, 2,2 тис. флаконів - гуманітарна допомога від Грузії. Цього достатньо, щоб сформувати незнижувальний запас препарату, поки не надійдуть поставки за державний кошт, підкреслив Кузін.

Він зауважив, що під час надання антирабічної допомоги оцінюється комплекс факторів: наявність або відсутність покусу, місця покусу, характер, обставини тощо. І це впливає на тактику ведення пацієнта: чи призначати йому звичайний курс вакцинації, чи призначати антирабічний імуноглобулін, залежить від вивчення цих обставин.

З усієї кількості антирабічної допомоги антирабічний імуноглобулін застосовується в середньому у 8-9% випадків.

Він додав, що Міністерство охорони здоров'я працює над зміною підходів до надання антирабічної допомоги. Зокрема вже затверджено новий протокол її надання.

"Планується, що ця допомога буде надаватися в усіх кластерних закладах охорони здоров'я. Це регулюється новим стандартом меддопомоги, який був затверджений наказом МОЗ у травні. Цього достатньо. Зараз, у залежності від регіону до регіону, не всі кластерні медзаклади надають таку допомогу. Ми очікуємо, що основні зміни вступлять у дію у другому півріччі 2026 року, тому що після прийняття нормативних документів потрібен час на підготовку нових команд, на навчання, на корекцію графіків логістики, доставки та інше", - сказав Кузін.

Як повідомляв Укрінформ, до обласних Центрів контролю та профілактики хвороб доставили 42 650 доз вакцини проти сказу.

Фото ілюстративне