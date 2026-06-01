У Росії двох полонених бійців «Азову» засудили до 19 та 20 років колонії

Зазначається, що обох військовополонених визнали винними в нібито "участі у терористичному угрупованні" та "проходженні навчання з метою здійснення терористичної діяльності". За інформацією суду, українців звинувачували "в участі у полку «Азов»".

У публікації сказано, що Кищенко в «Азові» служив старшим солдатом, а Широких був оператором відділу роботизованої розвідки.

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці квітня Південний окружний військовий суд РФ у Ростові-на-Дону призначив двом полоненим з «Азову» по 18 років колонії, ще одному українському військовому збільшили строк до 29 років.