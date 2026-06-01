Динаміка зросла цьогоріч: в Україні від мін та вибухівки з початку вторгнення РФ постраждали 1556 цивільних
Такі дані наводить у Телеграмі Головне управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки, передає Укрінформ.
«Станом на 01.06.2026 від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну через ворожі міни та вибухонебезпечні залишки війни постраждало 1556 осіб, з яких діти – 164, дорослі – 1392», - йдеться в повідомленні.
Зокрема, як зазначається, серед постраждалих від ВНП 287 фермерів, 193 безробітні, 156 пенсіонерів, 152 працівники критичної інфраструктури, 97 водіїв, а також 156 учнів.
Правоохоронні органи відкривають кримінальні провадження щодо порушення Росією правил та звичаїв ведення війни за фактом кожного підриву серед українського цивільного населення на російських мінах.
Міжнародних донорів поінформовано про безпрецедентне збільшення динаміки підривів цивільних осіб у І півріччі поточного року у зв’язку з широким застосуванням російськими збройними силами БпЛА для цілеспрямованого дистанційного мінування цивільних об’єктів та інфраструктури. Ці факти спонукали міжнародних донорів дійти висновку щодо необхідності збільшення підтримки України у проведенні заходів протимінної діяльності.
Як повідомляв Укрінформ, Міноборони ініціює створення платформи протимінної діяльності, яка стане новим інструментом координації досліджень та інновацій.