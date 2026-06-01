Динаміка зросла цьогоріч: в Україні від мін та вибухівки з початку вторгнення РФ постраждали 1556 цивільних

В Україні від початку повномасштабної війни від мін та вибухонебезпечних предметів постраждали 164 дитини та 1392 дорослі особи.

Такі дані наводить у Телеграмі Головне управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки, передає Укрінформ.

«Станом на 01.06.2026 від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну через ворожі міни та вибухонебезпечні залишки війни постраждало 1556 осіб, з яких діти – 164, дорослі – 1392», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, як зазначається, серед постраждалих від ВНП 287 фермерів, 193 безробітні, 156 пенсіонерів, 152 працівники критичної інфраструктури, 97 водіїв, а також 156 учнів.

Правоохоронні органи відкривають кримінальні провадження щодо порушення Росією правил та звичаїв ведення війни за фактом кожного підриву серед українського цивільного населення на російських мінах.

Читайте також: Японська компанія протестувала в Україні дрон для виявлення мін

Міжнародних донорів поінформовано про безпрецедентне збільшення динаміки підривів цивільних осіб у І півріччі поточного року у зв’язку з широким застосуванням російськими збройними силами БпЛА для цілеспрямованого дистанційного мінування цивільних об’єктів та інфраструктури. Ці факти спонукали міжнародних донорів дійти висновку щодо необхідності збільшення підтримки України у проведенні заходів протимінної діяльності.

Читайте також: Міноборони для розмінування використовуватиме безпілотники та магнітометри

Як повідомляв Укрінформ, Міноборони ініціює створення платформи протимінної діяльності, яка стане новим інструментом координації досліджень та інновацій.