Кого перепоховають на Національному пантеоні героїв: Буданов розповів, як планують визначати критерії

Про це сказав керівник Офісу Президента Кирило Буданов під час міжнародного форуму «Архітектура безпеки», передає кореспондент Укрінформу.

«Зараз іде робота, завершальний етап, над Законом України «Про Національний пантеон героїв». Є кілька різних думок - я можу з вами ними поділитись - стосовно того, як мають визначатись історичні постаті (які будуть перепоховані – ред.). Перша пропозиція - це зробити одразу першим додатком якусь кількість людей, яку визначать при прийнятті закону», - сказав Буданов.

Другий підхід, за його словами, передбачає створення спеціальної комісії, яка обиратиме особистостей, гідних вшанування у Пантеоні героїв.

«Який з цих варіантів буде, побачимо згодом», - додав керівник ОП.

Як повідомляв Укрінформ, 25 травня на Національному військовому меморіальному кладовищі за участю Президента Володимира Зеленського відбулася церемонія перепоховання останків полковника армії УНР, лідера ОУН у 1938-1964 роках Андрія Мельника та його дружини Софії Федак-Мельник.

Заступниця керівника ОП Ірина Верещук заявила, що нині триває робота над законопроєктом про Пантеон героїв. За її словами, наступним в Україні буде перепохований перший голова ОУН Євген Коновалець - українська сторона вже отримала відповідний дозвіл.

Раніше Президент Володимир Зеленський оголосив про початок процесу повернення та перепоховання на Батьківщині українських діячів, які боролися за незалежність держави та поховані за кордоном.

Чинний голова Організації українських націоналістів (ОУН), перший заступник голови Державного комітету з питань телебачення і радіомовлення Богдан Червак зазначав, що повернення в Україну праху голови Директорії Української Народної Республіки (УНР), головного отамана військ та флоту УНР Симона Петлюри та полковника Армії УНР, командира Січових стрільців, засновника і першого голови Організації українських націоналістів Євгена Коновальця може відбутися найближчим часом.

