Генсек ООН нагородить українця найвищою нагородою миротворчої діяльності організації

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ООН.

Церемонія відбудеться в штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку 5 червня.

Українець Сергій Приходько був приватним підрядником у складі екіпажу гелікоптера у місії ООН у Південному Судані (UNMISS).

У березні 2025 року Приходько добровільно погодився замінити менш досвідченого колегу під час надзвичайно ризикованої повітряної евакуації групи оточених військовослужбовців у штаті Верхній Ніл.

На жаль, він загинув, а двоє членів екіпажу зазнали поранень, коли їхній гелікоптер потрапив під обстріл під час виконання місії, для якої були надані гарантії безпечного проходу.

Його дії та готовність наражати себе на небезпеку заради виконання місії допомогли врятувати життя людей на тлі ескалації насильства в регіоні.

Очікується, що медаль від його імені отримає родина, зокрема його донька.

Зазначається, що нагороду було засновано у 2014 році для відзначення військовослужбовців, поліцейських та цивільного персоналу, які продемонстрували виняткову мужність під час виконання службових обов’язків.

Медаль названа на честь капітана Мбає Діаня із Сенегалу, який у 1994 році пожертвував власним життям у Руанді, рятуючи незліченну кількість людей.

Раніше медаль вручалася лише тричі.

Як повідомляв Укрінформ, через геополітичні проблеми та труднощі з фінансуванням ООН кількість співробітників миротворчих місій у світі скоротилась до мінімального показника з 2000 року.

