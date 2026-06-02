Відомий бариста почастував українських моряків у Британії авторською багряною кавою

Військовослужбовці ВМС України, які нині перебувають у Великій Британії мали змогу скуштувати авторську каву Flat Red відомого українського баристи Вадима Грановського.

Про візит до українських військових моряків бариста розповів у коментарі Укрінформу.

“Пишаюсь можливістю почастувати українських захисників та захисниць багряною українською кавою у Портсмуті. Вони заслуговують на найякісніше забезпечення, у тому числі кавою, бо це є турбота та увага до тих, хто заради нас, заради України, ризикують своїми життями, виявляють найвищий рівень хоробрості та відваги”, - заявив Грановський.

Український бариста, переможець міжнародних конкурсів та автор напою Flat Red почастував ним екіпажі чотирьох протимінних кораблів: "Мелітополь", "Маріуполь", "Чернігів" і "Черкаси".

“Було море та "море" розмов, жартів, глибоких тем та позитивних вражень. Абсолютно фантастична локація мобільної кав'ярні поруч з бойовим кораблем. Встиг оглянути корабель та скуштувати борщу на борту "Мелітополя", завітати на "Черкаси". Черкаси - це моє рідне місто, тому тішуся цьому особливо”, - розповів про свої враження Грановський.

У планах українського баристи презентувати військовим наступного разу лекцію про кавову культуру України. Захід було проведено за підтримки аташату посольства України у Великій Британії.

Грановський заснував проєкт Coffee Care, суть якого полягала у турботі про українських військових - відправці високоякісних мідних джезв Ukrainer та міцної кави на фронт. За його словами, ці джезви жартома називали кавовими «байрактарами», бо виготовляли їх у Туреччині і відправляли на фронт, аби українські воїни нищили ворога, відчуваючи підтримку.

Як повідомляв Укрінформ, у вересні минулого року Вадим Грановський представив свою авторську каву Flat Red у столиці Австралії Канберрі та продовжить тур "Кавова дипломатія" в Сіднеї та Мельбурні. Пізніше бариста представив Flat Red у стінах Оксфордського університету.

