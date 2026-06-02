В Україні вперше за останні десять років зросло охоплення щепленнями проти правця та дифтерії - Кузін

Про це в інтерв'ю Укрінформу розповів заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

"Так, стали більше звертатися. Відбувається комунікація і люди розуміють небезпеку правця і дифтерії, тому можемо казати, що вакцинація від цих захворювань дорослих достатньо суттєво виросла. У 2025 році щеплення проти дифтерії та правця серед дорослого населення отримали 91,6% осіб, тоді як у 2024 - 80,7%, у 2023 - 52%. Це найвищий відсоток охоплення щепленнями дорослого населення проти дифтерії та правця (ревакцинація) за останні 10 років", - сказав Кузін.

За його словами, за три місяці 2026 року провели ревакцинацію проти дифтерії та правця 17,7% осіб, які підлягали такому щепленню.

Також зростанню охоплення вакцинацією проти правця та дифтерії сприяє і те, що вакцинації підлягає персонал об’єктів критичної інфраструктури.

"Об'єкти критичної інфраструктури повинні працювати в надзвичайно складних умовах, тому вони були включені в плани і зараз активно долучені до процесу. І якщо є ризик, умовно, виникнення того ж грипу, тобто звичайного сезонного захворювання, а працівники вакциновані на 1-2%, імовірність того, що об’єкт критичної інфраструктури не зможе повноцінно виконувати свою функцію, зростає", - зазначив Кузін.

Як повідомлялося, Міністерство охорони здоров'я та Національна служба здоров'я перевірять чи надають центри первинної медико-санітарної допомоги повний спектр медичних послуг, включаючи вакцинацію.

