Вилов риби у заповідниках: Уряд запускає експериментальний проєкт

Укрінформ
Кабінет міністрів запроваджує єдиний, прозорий та цифровізований механізм спеціального використання водних біоресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду (ПЗФ), де така діяльність дозволена законом.

Як передає Укрінформ, про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Зазначається, що метою ініціативи є усунення законодавчих прогалин і створення прозорої процедури встановлення лімітів. Право на спеціальне використання водних біоресурсів відтепер розподілятиметься через відкриті аукціони в системі Prozorro.Продажі.

Крім того, впроваджується обов’язкова плата за такий вилов, що дозволить наповнювати місцеві бюджети.

«Ми вперше формуємо єдину цифрову систему спеціального використання водних біоресурсів у природно-заповідному фонді. Це означає прозорі правила для бізнесу, мінімізацію корупційних ризиків і реальний контроль за збереженням біорізноманіття. Водночас ми створюємо передумови для сталого розвитку сектору відповідно до сучасних європейських практик», – зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарас Висоцький.

Зокрема, ліміти на вилов затверджуватиме Мінекономіки за погодженням із Держрибагентством. Своєю чергою Держрибагентство проводитиме аукціони та укладатиме договори з користувачами.

Усі операції, від ведення журналу до формування квитанцій обліку, фіксуватимуться в електронній системі «еРибальство».

Очікується, що реалізація цього проєкту дозволить повністю систематизувати дані про обсяги вилову, забезпечити відкритий доступ до інформації та створити зрозумілі й рівні умови для роботи суб’єктів рибного господарства.

Як повідомлялось, упродовж 2025 року промислові рибалки у водоймах України виловили майже 11,5 тис. тонн водних біоресурсів, основу вилову традиційно становили карась сріблястий та лящ.

