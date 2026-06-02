Близько 1100 людей намагалися незаконно перетнути кордон у травні - Демченко

Протягом травня поточного року було затримано близько 1100 порушників, які намагалися незаконно перетнути кордон.

Про це в телеефірі повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає Укрінформ.

«Фактично за травень ми затримали близько 1100 порушників на лінії кордону і у прикордонній зоні, які намагалися незаконно перетнути кордон», - сказав він.

За словами Демченка, якщо порівняти статистичні показники порушень кордону у квітні і травні, то у минулому місяці порушень відбулося більше.

Проте, коли порівнювати ці дані з показниками за відповідні місяці минулого року, то кількість спроб незаконно перетнути кордон суттєво зменшилася.

Демченко наголосив, що прикордонні наряди і оперативні групи продовжують робити все, щоб не допускати спроб незаконних перетинів кордону.

Він нагадав, що за діяльність організованих злочинних груп стосовно незаконного переправлення громадян через державний кордон передбачена кримінальна відповідальність, а для самих порушників кордону – адміністративна відповідальність.

Як повідомляв Укрінформ, ДПСУ 19 травня запустила сервіс «Особистий кабінет», де можна перевірити обмеження на виїзд за кордон онлайн у реальному часі.