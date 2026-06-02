Росія готує удари по українських компаніях, які працюють над виробництвом ракет - Зеленський
Про це глава держави написав у Телеграмі, передає Укрінформ.
"Доповідь керівника ГУР МО Олега Іващенка. Деталі щодо російського виробництва ракет: об’єкти, відстані, кількість, шляхи постачання критичних компонентів і верстатів, особи та компанії з інших країн, які допомагають Росії обходити санкції. Готуємо оновлення наших заходів протидії - українських та в координації з партнерами. Важливо, щоб тиск на Росію зростав", - написав він.
Зеленський зауважив, що одним із ключових напрямків для подальших російських ударів по Україні є компанії, які розробляють ракетні технології.
"Знаємо також, що одним із ключових напрямків для подальших російських ударів по Україні - військових, політичних та пропагандистських - обрано українські компанії, які демонструють прогрес у розвитку всіх типів ракетних технологій. Росія визначає це як стратегічну загрозу для себе - спроможність України виробити власну балістичну систему й локалізувати виробництво антибалістичного захисту. Будемо реагувати", - поінформував він.
Як повідомляв Укрінформ, у Києві кількість постраждалих внаслідок російської масованої атаки 2 червня зросла до 81 людини.
У Дніпрі тривають аварійно-рятувальні роботи на місці ракетної атаки, яка сталася вночі. Кількість загиблих зросла до 15.
