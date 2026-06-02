Атака на Київ: кількість постраждалих зросла до 81, шестеро загиблих

У Києві кількість постраждалих внаслідок російської масованої атаки 2 червня зросла до 81 людини.

Як передає Укрінформ, про це начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомляє у Телеграмі.

Наслідки нічного удару РФ у Шевченківському районі Києва / Фото: Кирило Чуботін, Укрінформ

"Станом на зараз вже 81 людина постраждала", - ідеться у повідомленні.

Наслідки нічного удару РФ у Голосіївському районі Києва / Фото: Мар'яна Котик, Укрінформ

Внаслідок удар РФ по Києву постраждала будівля амбулаторії / Фото: Мар'яна Котик, Данило Антонюк, Укрінформ

Наслідки нічного удару по Подільському районі Києва / Фото: Кирило Чуботін, Укрінформ

Як повідомляв Укрінформ, раніше було відомо, що в у Києві 79 людей постраждали внаслідок масованої російської атаки 2 червня і ще шестеро загинули.