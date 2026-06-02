У середу в Україні подекуди дощі, вдень до +25°
Про це Український гідрометцентр повідомив у Фейсбуці, передає Укрінформ.
"3 червня очікується помірно-тепла погода, на Правобережжі в зоні впливу атмосферного фронту побільшає хмар і пройдуть дощі, на решті території опади малоймовірні", - йдеться у повідомленні.
За даними синоптиків, на Правобережжі пройдуть помірні, вночі на Вінниччині, Кіровоградщині та Одещині місцями значні дощі; на решті території без опадів.
Уночі та вранці за Закарпатті та Прикарпатті подекуди туман.
Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 10-15°, вдень 16-21°, на Закарпатті і крайньому півдні країни - до 25° тепла.
У Києві та області у середу буде хмарно із проясненнями. Прогнозуються дощі. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
У столиці температура вночі 11-13°, вдень 16-18°, на Київщині вночі 10-15°, вдень 16-21°.
