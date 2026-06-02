У середу в Україні подекуди дощі, вдень до +25°

У середу, 3 червня, в Україні буде хмарно з проясненнями, дощі прогнозуються на Правобережжі, Вінниччині, Кіровоградщині та Одещині.

Про це Український гідрометцентр повідомив у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"3 червня очікується помірно-тепла погода, на Правобережжі в зоні впливу атмосферного фронту побільшає хмар і пройдуть дощі, на решті території опади малоймовірні", - йдеться у повідомленні.

За даними синоптиків, на Правобережжі пройдуть помірні, вночі на Вінниччині, Кіровоградщині та Одещині місцями значні дощі; на решті території без опадів.

Уночі та вранці за Закарпатті та Прикарпатті подекуди туман.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Читайте також: Синоптики назвали найтепліший день травня у столиці

Температура вночі 10-15°, вдень 16-21°, на Закарпатті і крайньому півдні країни - до 25° тепла.

У Києві та області у середу буде хмарно із проясненнями. Прогнозуються дощі. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

У столиці температура вночі 11-13°, вдень 16-18°, на Київщині вночі 10-15°, вдень 16-21°.

Фото Укрінформу можна купити тут