У Львові затримали чоловіка, якого підозрюють у нападі з ножем на військового ТЦК

У Львові поліцейські затримали та оголосили підозру чоловіку, який, за даними слідства, наприкінці травня вдарив ножем у плече військовослужбовця ТЦК зі складу групи оповіщення.

Про це повідомляється на сайті Головного управління Нацполіції у Львівській області, передає Укрінформ.

"Слідчі відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1, за процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури, повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 350 (Погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов'язок) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

У поліції зазначили, що 29 травня близько 12.10 на вулиці Хвильового невідомий чоловік завдав удару ножем військовослужбовцю ТЦК, який перебував у складі групи оповіщення, після чого втік. Медики діагностували у пораненого різану рану плеча.

Поліцейські встановили особу та місцеперебування зловмисника, яким виявився 29-річний львів’янин. Нападника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Читайте також: На Харківщині чотирьом чоловікам оголосили підозру за напад на військових ТЦК

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк від трьох до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Досудове розслідування триває.

Як повідомляв Укрінформ, на Харківщині поліцейські повідомили про підозру чотирьом чоловікам віком від 29 до 36 років за напад на військовослужбовців ТЦК та СП і хуліганські дії 26 травня в селищі Сахновщина.

Фото: Нацполіція