На Кіровоградщині у «швидкій» народилася дівчинка вагою 1900 грамів

У Новоукраїнському районі Кіровоградської області медики прийняли передчасні пологи в автомобілі швидкої допомоги - народилася дівчинка вагою 1900 грамів.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомив Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Кіровоградській області.

Зазначається, що виклик надійшов із села Олександрівка. Допомоги потребувала 32-річна жінка, у якої розпочалися передчасні пологи. На місце події виїхала бригада пункту базування села Злинка у складі парамедика Івана Міщенка та екстреного медичного техніка Юрія Гудовича.

Під час транспортування породіллі до лікарні пологи почали стрімко прогресувати, тому медики ухвалили рішення приймати пологи в дорозі. Прямо в автівці швидкої допомоги, яка рухалася трасою М-30 поблизу села Злинка, народилася дівчинка вагою 1900 грамів.

За даними центру, медики надали матері та новонародженій усю необхідну первинну допомогу. Після цього обох пацієнток успішно доправили до Новоукраїнської центральної районної лікарні для подальшого нагляду фахівців.

Як повідомляв Укрінформ, у Житомирському обласному перинатальному центрі народилася трійня.