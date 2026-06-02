У Сумах дрон РФ знищив будинок захисника, який загинув тиждень тому під час обстрілу похоронної процесії

У Сумах цієї ночі росіяни ударом дрона знищили будинок загиблого захисника, його дружина й донька залишилися без житла.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Кордон.медіа.

"Ворог знищив будинок загиблого захисника - його 5-річна донька та дружина без дому. Оселя повністю вигоріла цієї ночі після влучання дрона в Сумах після 1-ї ночі" - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, батько родини був військовим ДФТГ. Він загинув 23 травня у Сумах під час похоронної процесії. Тоді російські безпілотники атакували колону.

"Після смерті тата донечка захисника, Ніколь, категорично відмовилась лишатися в будинку. Вона почала сильно боятися і просила поїхати з дому. Тоді рідні забрали Ніколь з її мамою звідси. Кілька останніх днів родина приїздила в дім лише за речами. Дівчинка хотіла забрати звідти свої іграшки, але навіть підходити до будинку боялася і сильно плакала" - йдеться в повідомленні.

Їхній переїзд і врятував життя дівчинки та її мами.

"Цієї ночі, під час влучання безпілотника, дім згорів. Вогонь охопив будівлю дуже швидко, аби там були люди в цей час, шансів на порятунок було би мало", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, у Сумах унаслідок нічного та ранкового російських обстрілів житлового сектору зафіксовані влучання в багатоповерхівку та приватний будинок, є поранені.

Фото: Кордон.медіа