У Дніпрі кількість загиблих зросла до 12, постраждалих - 37

У Дніпрі внаслідок нічної атаки кількість загиблих збільшилась до 12.

Про це повідомив у Телеграмі начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає Укрінформ.

Зазначається, що надзвичайники дістали з-під завалів будинку тіло жінки. Пошуково-рятувальна операція триває.

Раніше Ганжа повідомляв у Телеграмі про 11 загиблих.

«Вже 11 загиблих… З них двоє — діти. Тіла жінки та 8-річного хлопчика рятувальники дістали з-під руїн понівеченої ворогом чотириповерхівки у Дніпрі», - йдеться у повідомленні.

Наслідки обстрілу Дніпра

Загалом внаслідок удару постраждали 37 людей, з яких у лікарнях залишаються 22. У них осколкові поранення, переломи, рвані та різані рани, мінно-вибухові та акубаротравми.

Як повідомляв Укрінформ, росіяни вночі атакували Дніпро ракетами, у місті пролунало кулька потужних вибухів.