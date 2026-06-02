Нічна атака на Дніпро: кількість поранених зросла до 37, дев'ятеро загиблих

"Збільшується кількість постраждалих через ворожу атаку на Дніпро. На зараз їх 37. Серед поранених - четверо дітей. Хлопці 6 і 16 років та 13-річна дівчинка госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Ще одна дівчинка 14 років - на амбулаторному лікуванні", - йдеться у повідомленні.

Наслідки обстрілу Дніпра

Загалом у лікарнях залишається 22 людини. Четверо з них - "важкі".

Раніше повідомлялось, у Дніпрі росіяни вбили дев'ятьох людей, серед яких - трирічна дитина.