Нічна атака на Дніпро: кількість поранених зросла до 37, дев'ятеро загиблих
Фото, відео
Укрінформ
У Дніпрі кількість поранених унаслідок нічної атаки збільшилась до 37 осіб. Дев'ятеро загинули.
Про це в Телеграмі написав начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає Укрінформ.
"Збільшується кількість постраждалих через ворожу атаку на Дніпро. На зараз їх 37. Серед поранених - четверо дітей. Хлопці 6 і 16 років та 13-річна дівчинка госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Ще одна дівчинка 14 років - на амбулаторному лікуванні", - йдеться у повідомленні.Наслідки обстрілу Дніпра / Фото: Микола М'якшиков. Укрінформ 1 / 9
Загалом у лікарнях залишається 22 людини. Четверо з них - "важкі".
Раніше повідомлялось, у Дніпрі росіяни вбили дев'ятьох людей, серед яких - трирічна дитина.