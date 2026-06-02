У Дніпрі з-під завалів дістали тіло дитини, кількість загиблих зросла до 9

"Тіло дитини 2023 року народження рятувальники дістали з-під завалів понівеченої атакою чотириповерхівки. Сьогодні вночі росіяни вбили у Дніпрі 8 людей", - написав він.

Наслідки обстрілу Дніпра / Фото: Микола М'якшиков. Укрінформ

Пізніше міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що кількість загиблих внаслідок російської атаки на Дніпро зросла до дев’яти людей, ще 35 постраждали, є інформація про шістьох зниклих безвісти.

«Унаслідок російського комбінованого обстрілу України загинули 13 людей, понад 100 — постраждали. Найбільше руйнувань цивільної інфраструктури у Києві, Дніпрі та Харкові», — зазначив Клименко.

За його словами, у столиці рятувальники від ночі працювали майже в усіх районах - на 29 локаціях. Більшість пожеж вдалося загасити, тривають роботи на шести активних локаціях у п’яти районах Києва.

Унаслідок російської атаки на Київ загинули чотири людини. Ще понад 60 жителів постраждали та звернулися по допомогу до лікарів. Серед тих, хто отримав осколкові поранення — трирічна дитина.

Пошкоджені житлові будинки, автосалон, комунальне підприємство, академія, господарчі споруди, АЗС - цивільна інфраструктура. Пожежа через атаку виникла й на території Сервісного центру МВС 8041.

Внаслідок удар РФ по Києву постраждала будівля амбулаторії / Фото: Мар'яна Котик, Данило Антонюк, Укрінформ

Громадяни, які мали запис, зможуть отримати послугу в будь-якому іншому сервісному центрі МВС Києва.

«Важка ніч була й для Дніпра та Харкова. У Дніпрі зруйновані багатоквартирні будинки. 9 людей загинули, серед них — дитина», — повідомив очільник МВС.

Серед жертв обстрілу рятувальник - заступник начальника пожежно-рятувального загону, майор Антон Ярмоленко. У момент удару він саме прямував на виклик.

Ще 35 жителів Дніпра постраждали, маємо інформацію і щодо 6 зниклих безвісти громадян.

Рятувальник та двоє цивільних постраждали також цієї ночі у Кам’янському.

У Харкові пошкоджені будинки та продуктове підприємство, більше десяти людей постраждали.

Крім того, зафіксовано руйнування цивільних об’єктів на Миколаївській, Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській областях та у Запоріжжі.

У Київській області рятувальники гасили житлові будинки, поштовий термінал та автомобілі.

До ліквідації залучені всі необхідні підрозділи системи МВС.

Як повідомлялось, вночі ворог атакував Дніпро. Раніше була інформація про шістьох загиблих, серед них рятувальник, та 33 поранених.