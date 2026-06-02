Війська РФ за добу 33 рази обстріляли Чернігівщину та знищили ліцей

Укрінформ
Російські війська минулої доби 33 рази обстріляли ударними безпілотниками населені пункти Чернігівської області, є поранені та руйнування.

Про це повідомив у Телеграмі начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, передає Укрінформ.

"Протягом доби ворог 33 рази обстріляв Чернігівську область", - поінформував Чаус.

Він зазначив, що у Ріпках "Герань" ударила по підприємству, внаслідок чого пошкоджене складське приміщення і локомотив, зазнав поранень 59-річний працівник.

У Сновському районі дві "Герані" знищили Новоборовицький ліцей, де дистанційно навчалися 78 дітей.

У Новгороді-Сіверському через удари "Ланцетами" пошкоджений автомобіль з причепом, а в селі Понорницької громади - складські приміщення.

Уночі був ще один удар БпЛА по Чернігову, внаслідок чого загорівся будинок.

Начальник ОВА уточнив, що вчора внаслідок удару FPV-дроном по Семенівці постраждала 19-річна дівчина. Сьогодні був приліт по будинку для людей старшого віку.

Чаус додав, що лікарям вдалося стабілізувати стан пораненого вчора 15-річного хлопчика з Мощенки. Ввечері в селі FPV-дрон ударив по місцевому магазину.

Як повідомляв Укрінформ, російські військові 1 червня атакували ударним дроном село Мощенка Городнянської громади Чернігівської області, важкого поранення зазнав 15-річний хлопець.

