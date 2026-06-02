Військові РФ вбили одного та поранили 13 жителів Донеччини минулої доби

За його словами, росіяни вбили одну людину в Очеретиному. Ще 13 людей дістали поранення: п'ятеро у Дружківці, по двоє - у Краматорську і Миколаївці та одна людина - у Слов'янську.

Загальна кількість жертв росіян на Донеччині (4093 загиблих і 9553 постраждалих) подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

Як повідомило Головне управління Нацполіції в Донецькій області, російські війська протягом минулої доби завдали 290 ударів по лінії фронту та семи населених пунктах області.

“Протягом 1 червня війська РФ завдали 290 ударів по лінії фронту та житловому сектору області. Під вогнем перебували сім населених пунктів: міста Білозерське, Дружківка, Краматорськ, Миколаївка, Слов’янськ, селище Олексієво-Дружківка, село Очеретине”, - йдеться в повідомленні.

За даними поліції, руйнувань зазнали 23 цивільні об’єкти, з яких 14 - житлові будинки.

У поліції зазначили, що в Очеретиному росіяни влучили БпЛА “Ланцет” у цивільний мікроавтобус, унаслідок чого одна людина загинула, троє зазнали поранень, з них одна дитина – дівчинка 2008 року народження. Також пошкоджено цивільне авто.

На Дружківку ворог здійснив чотири атаки, зокрема скинув три бомби “КАБ-250”, внаслідок чого зазнали поранень п’ять мирних жителів, пошкоджені шість багатоквартирних будинків. У Олексієво-Дружківці пошкоджено приватний будинок.

По Краматорську загарбники вдарили чотирма дронами різного типу, внаслідок чого постраждали двоє цивільних, пошкоджені багатоквартирний і два приватні будинки, об’єкт інфраструктури, три цивільні автівки.

У Слов’янську внаслідок дронових атак поранено дитину, дівчинку 2012 року народження, зруйновано приватний будинок, пошкоджено автомобіль.

У Миколаївці пошкоджені два багатоквартирні будинки, зазнали поранень двоє людей.

У Білозерському ворожий FPV-дрон пошкодив приватний будинок.

Крім того, сьогодні близько 4:28 російські війська атакували Краматорськ – пошкоджено приватний будинок. Інформації про постраждалих не надходило.

Поліція спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв Укрінформ, у Дружківці на Донеччині внаслідок скидання росіянами авіабомб зазнали поранень п’ятеро людей.