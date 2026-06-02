Росіяни вночі атакували Харків та область, постраждали 14 людей

«Сьогодні вночі російські війська завдали комбінованого удару по Харкову та Барвінківській, Донецькій, Мереф'янській, Височанській громадах області», - ідеться у повідомленні.

Горіли житлові будинки, господарчі споруди, гаражі, автомобілі та інші цивільні об'єкти.

Також пошкоджені багатоповерхові та приватні житлові будинки.

За попередніми даними, постраждали 14 людей, зокрема одна дитина.

На місцях подій працювали підрозділи ДСНС, Національної поліції, медики, волонтери та комунальні служби.

Як повідомляв Укрінформ, війська РФ завдали ударів по Харкову 15 безпілотниками та двома ракетами, поранені 10 людей, серед яких дитина.