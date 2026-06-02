На Херсонщині за добу через ворожі удари одна людина загинула, ще 16 поранені

За його словами, під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Зеленівка, Зимівник, Комишани, Садове, Білозерка, Велетенське, Дніпровське, Зорівка, Кізомис, Незламне, Новодмитрівка, Розлив, Ромашкове, Томина Балка, Черешеньки, Станіслав, Олександрівка, Софіївка, Широка Балка, Іванівка, Микільське, Понятівка, Токарівка, Берислав, Зміївка, Новоберислав, Раківка, Тараса Шевченка, Урожайне, Чарівне, Милове, Дудчани, Новокаїри, Республіканець, Нова Кам'янка, Новорайськ, Золота Балка, Михайлівка, Петропавлівка, Високе, Бургунка, Львове, Одрадокам'янка та Херсон.

Пошкоджені три багатоповерхівки, 14 приватних будинків, магазин, газопровід, автобус та приватні автомобілі.

Як повідомляв Укрінформ, на Херсонщині 1 червня внаслідок російських атак загинув чоловік, ще сім людей зазнали поранень.

