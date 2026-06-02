На Харківщині ворожий дрон атакував тепловоз, постраждав залізничник

Російські війська завдали удару безпілотником по тепловозу в Харківській області, внаслідок чого постраждав працівник залізниці.

Про це АТ «Укрзалізниця» повідомило у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Ворог завдав удару БпЛА по тепловозу на Харківщині. Внаслідок удару постраждав залізничник, надається необхідна допомога», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на місце події оперативно викликали бригаду швидкої медичної допомоги та підрозділи ДСНС. Залізничники продовжують працювати у взаємодії з екстреними службами.

У компанії запевнили, що попри обстріл рух поїздів на Харківщині триває, а поїзди курсують із мінімальними затримками. Моніторингові групи Укрзалізниці у посиленому режимі відстежують безпекову ситуацію в регіоні.

Як повідомлялося, через російську масовану атаку у столиці залишилися без електропостачання 140 тис. споживачів, із них 110 тис. уже заживлено.

Ворог також атакував один із ключових об'єктів газової інфраструктури у Харківській області спочатку дронами, потім - ракетами.

Сили протиповітряної оборони знешкодили 40 ракет та 602 безпілотники, якими російські загарбники атакували Україну з вечора 1 червня.

