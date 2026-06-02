Росіяни атакували Харків «Шахедами», троє поранених

Російські війська атакували Харків "Шахедами", поранені троє людей у двох районах.

Про це повідомив у Телеграмі начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає Укрінформ.

"Унаслідок ворожого удару в Основ'янському районі постраждали двоє людей. 50-річна жінка і 51-річний чоловік зазнали вибухових поранень", - ідеться в дописі.

Крім того, за даними Синєгубова, у Слобідському районі зазнав поранень 30-річний чоловік.

Щодо наслідків нічної комбінованої атаки речниця Харківської ОВА Анна Гонтар уточнила, що ушпиталено одну людину.

"У лікарні 37-річний чоловік, стан - середньої тяжкості. Також поранення склом у 39-річної жінки, вона не потребувала госпіталізації. Решта постраждалих, зокрема дитина, зазнали гострої реакції на стрес", - розповіла Гонтар журналістам.

Як повідомлялося, вночі 2 червня ворог завдав ударів по Харкову 15 безпілотниками та двома ракетами.