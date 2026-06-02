У Києві через атаку РФ знищений салон китайських автомобілів Zeekr

Автосалон офіційного дистрибʼютора електромобілів Zeekr на Подолі у Києві призупинив роботу через пошкодження внаслідок російського обстрілу.

Про це пресслужба салону повідомила у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«У звʼязку з наслідками ворожого обстрілу наш автосалон на Подолі за адресою вул. Набережно-Лугова, 4 тимчасово призупиняє роботу», – йдеться у повідомленні.

Zeekr – китайський бренд електромобілів, який спеціалізується на виробництві електрокарів преміум-класу.

Як повідомлялося, сили протиповітряної оборони знешкодили 40 ракет та 602 безпілотники, якими російські загарбники атакували Україну з вечора 1 червня.

Фото: ДСНС