На Чернігівщині тривають пошуки випускника, який зник після святкування останнього дзвоника

“На Чернігівщині тривають пошуки 17-річного Всеволода Короля з Бобровиці”, - йдеться в повідомленні.

У поліції зазначили, що 30 травня їм надійшло повідомлення про те, що Король Всеволод Іванович, 23.02.2009 року народження, після святкування останнього дзвоника на річці Бистриця в місті Бобровиця не повернувся додому.

Прикмети хлопця: зріст 175 см, коротка стрижка, волосся світле, очі карі. На голові з лівого боку має родимку. Він був одягнутий у джинси сірого кольору, картату сорочку, сіру футболку та білі кросівки.

Як поінформували в поліції, до масштабних пошуків сьогодні залучені ювенальні поліцейські, поліцейські офіцери громади, кінологи зі службовими собаками, криміналісти, оперативники, рятувальники, водолази, військовослужбовці та небайдужі місцеві жителі, загалом 250 людей.

Для обстеження місцевості використовують дрон, прочісують хащі, яри та лісосмуги, водолази обстежують водойми.

Як повідомляв Укрінформ, у Рівненській області після 10 днів пошуків водолази ДСНС підняли на поверхню тіло хлопчика, який зник 5 квітня у селі Колки неподалік річки.