У Дніпрі 3 червня оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок атаки, яка сталася в ніч з 1 на 2 червня.

Про це в Телеграмі написав міський голова Дніпра Борис Філатов, передає Укрінформ.

“З метою вшанування пам’яті жертв трагедії, яка сталася 2 червня, через ракетну атаку, оголосити День жалоби у Дніпрі 3 червня”, - написав Філатов.

Як повідомляв Укрінформ, у Дніпрі внаслідок нічної атаки, за останніми даними, загинули 12 людей, зокрема двоє дітей. Загалом внаслідок удару постраждали 37 людей, з яких у лікарнях залишаються 22. У них осколкові поранення, переломи, рвані та різані рани, мінно-вибухові та акубаротравми.