На Херсонщині через російські обстріли постраждали четверо людей, серед яких підліток

На Херсонщині внаслідок російських обстрілів 2 червня в обласному центрі та селищі Білозерка постраждало четверо людей, серед яких 16-річна дівчина. Також зросла кількість поранених цивільних унаслідок обстрілу 29 травня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Херсонська ОВА.

«До лікарні доставили двох чоловіків, які потрапили під російський обстріл Білозерки близько двох годин тому», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у 47-річного потерпілого діагностували мінно-вибухову травму та осколкові поранення тулуба і рук. Інший 44-річний постраждалий отримав мінно-вибухову травму, відкриту черепно-мозкову травму та забій головного мозку.

Також, за даними ОВА, близько 08:00 російські окупанти атакували з БпЛА Корабельний район Херсона. Через дроновий удар поранення отримав 65-річний чоловік. У нього — мінно-вибухова травма та контузія.

Ще близько 03:15 росіяни атакували з БпЛА Дніпровський район Херсона. Внаслідок влучання дрона у будинок поранення отримала 16-річна дівчина. У неї — мінно-вибухова травма, контузія та ушкодження руки. Наразі медики надають їй всю необхідну допомогу.

Херсонська МВА розповідає, що цієї ночі російські окупанти знову били по житлових кварталах Херсона. Під ворожим ударом опинилася багатоповерхівка у Дніпровському районі. Внаслідок обстрілу виникла пожежа, яка охопила квартири мирних жителів. Вогонь знищив чотири оселі, в яких ще напередодні вирувало життя. Як наголошується, цього разу обійшлося без поранених та загиблих. Але люди втратили своє майно, а дехто — місце, яке називав домом.

Також ОВА інформує, що до лікарні звернулись двоє херсонців, які постраждали через російський обстріл Корабельного району Херсона 29 травня. Внаслідок влучання снаряду у будинок 39-річна жінка та 52-річний чоловік дістали мінно-вибухові травми, контузії та струс головного мозку.

Як повідомляв Укрінформ, у Херсонській області упродовж минулої доби внаслідок російської агресії одна людина загинула, ще 16 дістали поранення.