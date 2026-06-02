СБУ затримала коригувальника російських атак по Дніпру 2 червня

СБУ затримала російського агента, який брав участь у підготовці ракетно-дронової атаки РФ по Дніпру у ніч на 2 червня.

Як передає Укрінформ, про це СБУ повідомила у Фейсбуці.

Як з’ясувало розслідування, агентом виявився завербований росіянами колишній військовий із Криничанського району із російським паспортом.

«Фігурант відстежував час та напрямки польотів винищувачів і ударних гелікоптерів ЗСУ, які захищають небо прифронтового регіону. У такий спосіб росіяни шукали «слабкі точки» у протиповітряній обороні області та сподівалися вирахувати місця базування української авіації, щоб завдати туди комбінованованого удару», - зазначили у СБУ.

Для збору розвідданих зловмисник виходив на місцевість під час повітряних тривог, щоб зафіксувати координати і часові інтервали вильотів літаків та гелікоптерів Сил оборони.

За матеріалами справи, російські спецслужби залучили фігуранта до співпраці через Телеграм-канал, де він шукав виходи на них.

Під час розвідвилазок зловмисник на автомобілі об’їжджав місцевість, постійно змінюючи локації для збору агентурної інформації.

Співробітники СБУ затримали агента за місцем проживання. Під час обшуку в нього виявили паспорт громадянина РФ і смартфон із доказами роботи на ворога.

Слідчі СБУ повідомили агентові про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомляв Укрінформ, у Дніпрі внаслідок нічної атаки, за останніми даними, загинули 12 людей, зокрема двоє дітей. Загалом внаслідок удару постраждали 37 людей, з яких у лікарнях залишаються 22. У них осколкові поранення, переломи, рвані та різані рани, мінно-вибухові та акубаротравми.

Перше фото ілюстративне

