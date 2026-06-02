Війська РФ вдарили дроном та КАБом по Запорізькому району - троє поранених

Ворог атакував населені пункти Запорізького району. Внаслідок влучання КАБа та БПЛА поранено трьох людей.

Про це в Телеграмі написав голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Укрінформ.

"Три людини поранені внаслідок ворожих атак на Запорізький район. Російські керовані авіабомби зруйнували приватні будинки у Новомиколаївці. Поранень дістав 76-річний чоловік. Ворожий FPV-дрон ударив по автівці у Кушугумі. Поранені 72-річний чоловік та 49-річна жінка", - написав він.

Усім постраждалим надана необхідна медична допомога.

Наразі в області оголошено повітряну тривогу.

Нагадаємо, вночі окупанти вдарили по Запоріжжю ракетами та дронами. Було зафіксовано щонайменше 20 влучань.

Фото ілюстративне