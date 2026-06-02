Війська РФ вдарили дроном та КАБом по Запорізькому району - троє поранених

Війська РФ вдарили дроном та КАБом по Запорізькому району - троє поранених

Укрінформ
Ворог атакував населені пункти Запорізького району. Внаслідок влучання КАБа та БПЛА поранено трьох людей.

Про це в Телеграмі написав голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Укрінформ.

"Три людини поранені внаслідок ворожих атак на Запорізький район. Російські керовані авіабомби зруйнували приватні будинки у Новомиколаївці. Поранень дістав 76-річний чоловік. Ворожий FPV-дрон ударив по автівці у Кушугумі. Поранені 72-річний чоловік та 49-річна жінка", - написав він.

Усім постраждалим надана необхідна медична допомога.

Наразі в області оголошено повітряну тривогу.

Читайте також: На Херсонщині через російські обстріли постраждали четверо людей, серед яких підліток

Нагадаємо, вночі окупанти вдарили по Запоріжжю ракетами та дронами. Було зафіксовано щонайменше 20 влучань.

Фото ілюстративне

Приєднуйтесь до наших каналів Telegram, Instagram та YouTube.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-