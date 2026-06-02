Новий удар по Дніпру: російський дрон влучив у багатоповерхівку, поранені двоє дітей

Ворог знову атакував Дніпро. Є влучання в будинок.

Про це в Телеграмі написав голова Дніпроперовської ОВА Олександр Ганжа, передає Укрінформ.

"Росіяни знову завдали удару по Дніпру. Пошкоджений багатоповерховий будинок. Інформація про постраждалих уточнюється", - написав він.

Як зазначив у Телеграмі мер міста Борис Філатов, у багатоповерхівку влучив російський дрон.

Внаслідок російської дронової атаки по Дніпру поранень зазнали двоє дітей - брат і сестра.

"8-річна дівчинка дістала поранення через удар росіян по Дніпру. Медики надають дитині усю необхідну допомогу", - написав у Телеграмі голова Дніпропетровської ОВА.

Потім він додав: "Двоє дітей дістали поранень через удар росіян по Дніпру. Медична допомога знадобилася брату та сестрі. Обоє госпіталізовані. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості".

Раніше повідомлялось, вночі ворог завдав ракетного удару по Дніпру. Загинуло 12 людей.

