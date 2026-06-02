Після атаки РФ під завалами ліцею на Чернігівщині знайшли тіло жінки

Після вчорашньої атаки РФ під завалами Новоборовицького ліцею на Чернігівщині знайшли тіло місцевої жительки, яка, очевидно, сховалася у підвалі навчального закладу.

Про це повідомив у Телеграмі начальник Корюківської РВА Павло Мірошниченко, передає Укрінформ.

“Сьогодні під час розбирання завалів виявили тіло місцевої жительки 1948 року народження”, - поінформував Мірошниченко.

Зазначається, що жінка обідньої пори рвала щавель неподалік школи. Як припускають, під час небезпеки вона сховалася в підвалі ліцею. Велосипед її так і залишився біля шкільної їдальні, а її саму без ознак життя знайшли сьогодні під уламками.

Як повідомляв Укрінформ, 1 червня російські війська 33 рази обстріляли ударними безпілотниками населені пункти Чернігівської області та знищили Новоборовицький ліцей, де дистанційно навчалися 78 дітей.

Фото: Корюківська РВА

