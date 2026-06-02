У Києві всім споживачам відновили подачу електрики після повітряної атаки
Укрінформ
Енергетики у Києві відновили електропостачання усім споживачам, які були знеструмлені через масовану атаку у ніч на 2 червня.
Як передає Укрінформ, про це повідомила Група ДТЕК у Телеграмі.
"Після надзвичайно важкої ночі для столиці енергетики ДТЕК працювали над відновленням пошкоджених мереж і обладнання. Наразі всі домівки Києва заживлені", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв Укрінформ, через російську масовану атаку у столиці залишилися без електропостачання 140 тисяч споживачів.
Станом на 14:20 у Києві кількість постраждалих внаслідок російської масованої атаки 2 червня зросла до 79 людей, шестеро киян загинули.
