У Києві всім споживачам відновили подачу електрики після повітряної атаки

У Києві всім споживачам відновили подачу електрики після повітряної атаки

Укрінформ
Енергетики у Києві відновили електропостачання усім споживачам, які були знеструмлені через масовану атаку у ніч на 2 червня.

Як передає Укрінформ, про це повідомила Група ДТЕК у Телеграмі.

"Після надзвичайно важкої ночі для столиці енергетики ДТЕК працювали над відновленням пошкоджених мереж і обладнання. Наразі всі домівки Києва заживлені", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, через російську масовану атаку у столиці залишилися без електропостачання 140 тисяч споживачів.

Читайте також: У Києві через атаку РФ пошкоджена інфраструктура кіностудії Довженка

Станом на 14:20 у Києві кількість постраждалих внаслідок російської масованої атаки 2 червня зросла до 79 людей, шестеро киян загинули.

Фото ілюстративне

Фото Укрінформу можна купити тут

Приєднуйтесь до наших каналів Telegram, Instagram та YouTube.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-