У Києві всім споживачам відновили подачу електрики після повітряної атаки

Енергетики у Києві відновили електропостачання усім споживачам, які були знеструмлені через масовану атаку у ніч на 2 червня.

Як передає Укрінформ, про це повідомила Група ДТЕК у Телеграмі.

"Після надзвичайно важкої ночі для столиці енергетики ДТЕК працювали над відновленням пошкоджених мереж і обладнання. Наразі всі домівки Києва заживлені", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, через російську масовану атаку у столиці залишилися без електропостачання 140 тисяч споживачів.

Станом на 14:20 у Києві кількість постраждалих внаслідок російської масованої атаки 2 червня зросла до 79 людей, шестеро киян загинули.

Фото ілюстративне

