На Полтавщині у полі підірвалася сільгосптехніка

На Полтавщині під час польових робіт сільгосптехніка наїхала на вибухонебезпечний предмет.

Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич у Телеграмі, передає Укрінформ.

"Сьогодні вдень у Миргородському районі під час виконання польових робіт стався наїзд сільськогосподарською технікою на вибухонебезпечний предмет, тип якого встановлюється", - йдеться в повідомленні.

Як зазначив Дяківнич, у результаті детонації техніка була пошкоджена. Люди не постраждали.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні від початку повномасштабної війни від мін та вибухонебезпечних предметів постраждали 164 дитини та 1392 дорослі особи.

Фото ілюстративне: ДСНС