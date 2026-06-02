На Полтавщині у полі підірвалася сільгосптехніка
Укрінформ
На Полтавщині під час польових робіт сільгосптехніка наїхала на вибухонебезпечний предмет.
Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич у Телеграмі, передає Укрінформ.
"Сьогодні вдень у Миргородському районі під час виконання польових робіт стався наїзд сільськогосподарською технікою на вибухонебезпечний предмет, тип якого встановлюється", - йдеться в повідомленні.
Як зазначив Дяківнич, у результаті детонації техніка була пошкоджена. Люди не постраждали.
Як повідомляв Укрінформ, в Україні від початку повномасштабної війни від мін та вибухонебезпечних предметів постраждали 164 дитини та 1392 дорослі особи.
Фото ілюстративне: ДСНС