Росіяни масовано атакували енергетичну інфраструктуру - є знеструмлення у Києві та шести областях
Як передає Укрінформ, про це повідомляє НЕК "Укренерго" у Фейсбуці.
"Вночі та вранці Росія здійснила масовану ракетно-дронову атаку на об’єкти енергетичної інфраструктури. Внаслідок обстрілів – на ранок є нові знеструмлення у Києві, Київській, Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Сумській та Черкаській областях.", - йдеться у повідомленні.
Енергетики розпочали відновлення скрізь, де дозволяють умови безпеки.
Споживання електроенергії станом на 9:30 вівторка на 8,2% перевищує рівень попереднього дня. Причиною цього Укренерго називає хмарну погоду і дощ у частині західних та південно-західних областей України.
Оператор енергосистеми радить у період з 18:00 до 22:00 не вмикати одночасно кілька потужних приладів. Активне енергоспоживання енергетики просять перенести на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій – з 11:00 до 15:00.
Як повідомлялося, Сили протиповітряної оборони знешкодили 40 ракет та 602 безпілотники, якими російські загарбники атакували Україну з вечора 1 червня.