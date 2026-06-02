Росіяни масовано атакували енергетичну інфраструктуру - є знеструмлення у Києві та шести областях

Внаслідок масованої російської атаки станом на ранок 2 червня є знеструмлені споживачі у Києві та шести областях.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє НЕК "Укренерго" у Фейсбуці.

"Вночі та вранці Росія здійснила масовану ракетно-дронову атаку на об’єкти енергетичної інфраструктури. Внаслідок обстрілів – на ранок є нові знеструмлення у Києві, Київській, Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Сумській та Черкаській областях.", - йдеться у повідомленні.

Енергетики розпочали відновлення скрізь, де дозволяють умови безпеки.

Споживання електроенергії станом на 9:30 вівторка на 8,2% перевищує рівень попереднього дня. Причиною цього Укренерго називає хмарну погоду і дощ у частині західних та південно-західних областей України.

Читайте також: У Києві повернули світло уже 110 тисячам споживачів після атаки РФ

Оператор енергосистеми радить у період з 18:00 до 22:00 не вмикати одночасно кілька потужних приладів. Активне енергоспоживання енергетики просять перенести на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій – з 11:00 до 15:00.

Як повідомлялося, Сили протиповітряної оборони знешкодили 40 ракет та 602 безпілотники, якими російські загарбники атакували Україну з вечора 1 червня.