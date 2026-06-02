У Києві через атаку РФ пошкоджена інфраструктура кіностудії Довженка
У Києві внаслідок російської масованої атаки 2 червня були пошкоджені тепломагістраль та каналізація на території Національної кіностудії імені Олександра Довженка.
Як передає Укрінформ, про це повідомили на сторінці кіностудії у Фейсбуці та опублікували кадри наслідків нічного обстрілу.
«Вибиті вікна. Пробито асфальт. Пошкоджені тепломагістраль та каналізація. Наслідки нічного обстрілу кіностудії О.Довженка сьогодні», - йдеться у дописі.
Як повідомляв Укрінформ, у Києві станом на 14:15 кількість постраждалих внаслідок російської масованої атаки 2 червня зросла до 79 людей, шестеро загиблих.
Фото: Кіностудія Довженка, Facebook