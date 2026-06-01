У США вийде друком збірка віршів Ярини Чорногуз

У США вийде друком збірка поезій української письменниці та військовослужбовиці Ярини Чорногуз.

Як передає Укрінформ, про це письменниця повідомила у Фейсбуці.

Фото: Ярина Чорногуз, Facebook

"Вірші з моєї третьої збірки, а також вибрані з перших двох збірок вийдуть восени в англійському перекладі неймовірної Амелії Глазер в американському видавництві Arrowsmith з назвою Nobody’s Saffron", - поінформувала Чорногуз.

За її словами, видання відбулося з ініціативи професорки і перекладачки Глазер та науковця і письменника Аскольда Мельничука.

"Листування з ним про поезію мене дуже підбадьорювало високою оцінкою моїх текстів за останній рік, коли працювала у новій для себе спеціальності на фронті. Чути це від митця, літератора й видавця рівня Аскольда - надзвичайна приємність", - зазначила Чорногуз.

Вона додала, що сподівається восени відвідати США із презентаційним туром, якщо дозволять обставини військової служби.

