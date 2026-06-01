У США вийде друком збірка віршів Ярини Чорногуз

У США вийде друком збірка віршів Ярини Чорногуз

Фото
Укрінформ
У США вийде друком збірка поезій української письменниці та військовослужбовиці Ярини Чорногуз.

Як передає Укрінформ, про це письменниця повідомила у Фейсбуці.

Фото: Ярина Чорногуз, Facebook
Фото: Ярина Чорногуз, Facebook

"Вірші з моєї третьої збірки, а також вибрані з перших двох збірок вийдуть восени в англійському перекладі неймовірної Амелії Глазер в американському видавництві Arrowsmith з назвою Nobody’s Saffron", - поінформувала Чорногуз.

За її словами, видання відбулося з ініціативи професорки і перекладачки Глазер та науковця і письменника Аскольда Мельничука.

"Листування з ним про поезію мене дуже підбадьорювало високою оцінкою моїх текстів за останній рік, коли працювала у новій для себе спеціальності на фронті. Чути це від митця, літератора й видавця рівня Аскольда - надзвичайна приємність", - зазначила Чорногуз.

Читайте також: В Україні формується традиція комбатантської літератури - поетка і військова

Вона додала, що сподівається восени відвідати США із презентаційним туром, якщо дозволять обставини військової служби.

Як повідомляв Укрінформ, у Фінляндії вийде друком книжка української письменниці Катерини Єгорушкіної "І тоді наш будинок став кораблем".

Фото Укрінформу можна купити тут

Приєднуйтесь до наших каналів Telegram, Instagram та YouTube.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-