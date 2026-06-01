На Рівненщині до переліку культурної спадщини внесли вишивку картин із бузком і хусток на чотири кути

На Рівненщині до обласного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини внесли традицію прямокутної хустки, вишитої на чотири кути, та Простір дослідження і збереження традиції вишивки картин із зображенням бузку у Пересопниці.

Як передає Укрінформ, про це повідомила Рівненська ОВА у Фейсбуці.

«До обласного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини внесли два нові надбання: «Простір дослідження та збереження традиції вишивки картин із зображенням бузку у Пересопниці» та «Традицію прямокутної хустки, вишитої на чотири кути, у Бабинській та Гощанській громадах», - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що відповідне рішення члени обласної комісії ухвалили одноголосно.

Як прокоментувала начальниця управління культури і туризму Рівненської ОДА, заступниця голови обласної комісії Любов Романюк, кожен елемент нематеріальної культурної спадщини - це не лише окрема традиція, а й частина спільної культурної пам’яті.

За її словами, важливо, що громади Рівненщини не просто зберігають ці надбання, а й активно досліджують їх, документують та передають наступним поколінням. Саме така співпраця носіїв традиції, науковців і працівників культури дозволяє зберігати живу спадщину краю та відкривати її для всієї України, підсумувала Романюк.

Як повідомляв Укрінформ, раніше на Рівненщині до обласного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини внесли особливості народної драми «Вертеп» у селі Садове, гощанський традиційний борщ з вишнями та технологію виготовлення тканих доріжок у Головинській громаді.

