В Одесі представили скульптуру Михайла Реви «Фенікс»
Скульптуру «Фенікс» митець створив ще у 2024 році у продовженнях свого проєкту «Дослідження зла». Це серія робіт, виготовлених з уламків ворожих снарядів та металевих споруд, пошкоджених обстрілами. Першу з них скульптор створив у 2022 році з уламків ракети, яка прилетіла за 100 метрів від його дачі на узбережжі.
Скульптура «Фенікс», за словами Реви, створена з уламків зерносховища під Харковом та зі зліпків пір’я чорноморських чайок і є символом стійкості українського народу.
В Одесі представили скульптуру Михайла Реви «Фенікс» / Фото: Ніна Ляшонок, Укрінформ
«Навіть цей вивернутий метал може все одно пробудитися у щось живе. Метал стає крилом Фенікса, який відроджується з попелу», - сказав Рева.
Він зазначив, що місце, де скульптуру встановлять остаточно, ще не обрали.
Михайло Рева - заслужений художник України, скульптор, художник архітектурно-декоративної пластики. Першою роботою митця в Одесі став барельєф «Чотири сторони Світу» до монументальної скульптури Ернста Невідомого «Золоте дитя», яка прикрашає собою простір біля Морвокзалу. Другим, і одним із найвідоміших творінь, став «Янгол милосердя», який прикрасив дитячий реабілітаційний центр. Саме через цю скульптуру будівлю почали називати «Будинок з янголом». Також Рева є автором скульптури «Джерело» біля Воронцовського палацу, «Будинок сонця» на пляжі Ланжерон, «Початок початків» у Грецькому парку тощо.
