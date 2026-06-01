В Одесі 31 травня на закритті Black Sea Security Forum 2026 на даху навпроти Оперного театру встановили скульптуру заслуженого художника України Михайла Реви. Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Скульптуру «Фенікс» митець створив ще у 2024 році у продовженнях свого проєкту «Дослідження зла». Це серія робіт, виготовлених з уламків ворожих снарядів та металевих споруд, пошкоджених обстрілами. Першу з них скульптор створив у 2022 році з уламків ракети, яка прилетіла за 100 метрів від його дачі на узбережжі.

Скульптура «Фенікс», за словами Реви, створена з уламків зерносховища під Харковом та зі зліпків пір’я чорноморських чайок і є символом стійкості українського народу.

В Одесі представили скульптуру Михайла Реви «Фенікс»

«Навіть цей вивернутий метал може все одно пробудитися у щось живе. Метал стає крилом Фенікса, який відроджується з попелу», - сказав Рева.

Він зазначив, що місце, де скульптуру встановлять остаточно, ще не обрали.

Михайло Рева - заслужений художник України, скульптор, художник архітектурно-декоративної пластики. Першою роботою митця в Одесі став барельєф «Чотири сторони Світу» до монументальної скульптури Ернста Невідомого «Золоте дитя», яка прикрашає собою простір біля Морвокзалу. Другим, і одним із найвідоміших творінь, став «Янгол милосердя», який прикрасив дитячий реабілітаційний центр. Саме через цю скульптуру будівлю почали називати «Будинок з янголом». Також Рева є автором скульптури «Джерело» біля Воронцовського палацу, «Будинок сонця» на пляжі Ланжерон, «Початок початків» у Грецькому парку тощо.

