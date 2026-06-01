Стартував відбір фільмів до показу на «Eco Film Festival»

Стартував відбір фільмів до показу на «Eco Film Festival»

Укрінформ
Розпочато відбір фільмів до показу на "Eco Film Festival by Chysto.De".

Про це повідомляє Державне агентство з питань кіно, передає Укрінформ.

"До участі запрошуються документальні стрічки на екологічну тематику, зосереджені на темі збереження дикої природи, біорізноманіття, унікальних природніх ландшафтів, впливі людини на довкілля, свідомому споживанню, відповідального відпочинку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у програму фестивалю потрапляють фільми, що вирізняються актуальністю теми, високою якістю та творчим підходом. Перевага надається прем'єрним показам.

Заявки прийматимуть до 15 червня.

Фестиваль "Eco Film Festival by Chysto.De" відбудеться 15-16 серпня 2026 року в Славсько.

Читайте також: На Каннському кінофестивалі представили стрічку про родини українських військовополонених

Як повідомлялося, з 5 по 12 червня відбудеться 23-й Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA.

Фото: credo

Приєднуйтесь до наших каналів Telegram, Instagram та YouTube.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-