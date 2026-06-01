Стартував відбір фільмів до показу на «Eco Film Festival»
Про це повідомляє Державне агентство з питань кіно, передає Укрінформ.
"До участі запрошуються документальні стрічки на екологічну тематику, зосереджені на темі збереження дикої природи, біорізноманіття, унікальних природніх ландшафтів, впливі людини на довкілля, свідомому споживанню, відповідального відпочинку", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у програму фестивалю потрапляють фільми, що вирізняються актуальністю теми, високою якістю та творчим підходом. Перевага надається прем'єрним показам.
Заявки прийматимуть до 15 червня.
Фестиваль "Eco Film Festival by Chysto.De" відбудеться 15-16 серпня 2026 року в Славсько.
Як повідомлялося, з 5 по 12 червня відбудеться 23-й Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA.
