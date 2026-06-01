Міжнародний конкурс ілюстраторів визначив переможців

Цей конкурс має на меті підтримувати ілюстрацію як професійну мистецьку практику, створювати простір для творчого обміну, професійного розвитку й міжнародного діалогу між ілюстраторами. У 2026 році конкурс проводили у трьох номінаціях: "Книжкова дитяча ілюстрація", "Студентська ілюстрація" й "Спеціальна тема", пов’язана із темою Книжкового Арсеналу "Нести свою свободу".

Міжнародне журі обрало переможців серед 873 авторів із різних країн світу.

У номінації "Книжкова дитяча ілюстрація" перше місце здобув Луїс Сан Вісенте з Мексики з проєктом "Kala". Друге місце отримала Ченьюе Юань із Великої Британії за роботу "Gugu on the Pasture". Третє місце розділили Наталія Агуерре з Аргентини з проєктом "Un nudo en la garganta" та Хсі Хуей Лінь із Тайваню за роботу "Where is Mr. MOON?".

Спеціальну відзнаку журі отримала Лусія Сарабія з Мексики за проєкт "¡Que viva el pulque!".

До шортлиста номінації увійшли 20 митців з Італії, Португалії, Бельгії, Ізраїлю, Польщі, України, Німеччини, Колумбії, В’єтнаму, США, Угорщини та Уругваю.

У студентській номінації перемогу здобула Вінді Чжу з Китаю з проєктом "Little dragon king". Друге місце посів Харпріт Сінгх з Індії за роботу "Its Delhi there is space for everyone". Третє місце розділили Наталія Віщик з України з проєктом "Gentle Giant" та Олівер Артур з Канади за роботу "Death Rattle".

Спеціальну відзнаку отримала Бомі Сон із Південної Кореї за проєкт "Little by little, again, eventually…".

До шортлиста увійшли 22 молоді ілюстратори з Литви, Німеччини, Ізраїлю, Франції, Бразилії, Великої Британії, України, Польщі, Колумбії, Туреччини та Китаю.

За словами організаторів, Pictoric Illustration Contest розвиває міжнародну спільноту ілюстраторів і дає авторам можливість отримати професійне визнання, представити свої роботи міжнародній авдиторії та долучитися до глобального культурного діалогу.

Конкурс створила спільнота Pictoric у співпраці з Goethe-Institut Ukraine, Книжковим Арсеналом та Польським Інститутом у Києві.

До міжнародного журі конкурсу увійшли:

художниця та принтмейкерка Катрін Штанґль;

артдиректорка і видавчиня Флора Петьовська;

засновники артстудії "Аґрафка" Романа Романишин та Андрій Лесів;

ілюстраторка Анна Сарвіра;

польська ілюстраторка Ґозя Герба.

Клуб ілюстраторів Pictoric – це співтовариство ілюстраторів, дизайнерів-графіків і художників. Мета його створення – реалізація спільних цікавих проєктів і популяризація якісної сучасної ілюстрації в Україні та за кордоном, на міжнародних фестивалях та виставках, а також ведення просвітницької діяльності.

Як повідомляв Укрінформ, започаткували міжнародний конкурс ілюстраторів у квітні 2026 року.

Фото: Pictoric