XIV Книжковий арсенал відвідали 27 тисяч людей

Цьогоріч Міжнародний фестиваль «Книжковий арсенал» відвідали 27 тисяч людей, минулоріч на фестиваль прийшли близько 30 тисяч.

Про це повідомила пресслужба фестивалю, передає Укрінформ

«Попри тривоги, які переривали роботу Фестивалю, та численні попередження про ймовірні масштабні обстріли в ці дні, XIV «Книжковий арсенал» зібрав 27 тисяч відвідувачів», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в межах фестивалю свої стенди презентували 111 великих і 25 малих видавництв, книгарня book.ua, а також військові та волонтерські ініціативи. Крім того, 12 художників-графіків представили свої роботи на Ярмарку ілюстраторів. У просторі також експонувалися 15 виставкових проєктів.

Зокрема, понад 230 гостей взяли участь у подієвій частині ХІV «Книжкового арсеналу». Особливий ажіотаж викликали події за участю Нобелівської лавреатки Ольги Токарчук (Польща), філософа і культуролога Славоя Жижека (Словенія), поета, письменника і перекладача Сергія Жадана, який зачитав нові тексти, письменниці та літературознавиці Оксани Забужко.

У 2026 році до роботи ХІV «Книжкового арсеналу» долучилися понад 150 волонтерів та волонтерок, які допомагали команді Фестивалю та відвідувачам.

Наступний, XV «Книжковий арсенал» відбудеться 27 - 30 травня 2027 року.

Як повідомляв Укрінформ, 28 травня у Києві розпочався XІV Міжнародний фестиваль «Книжковий арсенал», який тривав до 31 травня.

"Книжковий арсенал" є однією з найвпливовіших літературно-мистецьких подій Східної Європи. Уперше його провели у 2011 році.

