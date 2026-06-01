XIV Книжковий арсенал відвідали 27 тисяч людей
Про це повідомила пресслужба фестивалю, передає Укрінформ
«Попри тривоги, які переривали роботу Фестивалю, та численні попередження про ймовірні масштабні обстріли в ці дні, XIV «Книжковий арсенал» зібрав 27 тисяч відвідувачів», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що в межах фестивалю свої стенди презентували 111 великих і 25 малих видавництв, книгарня book.ua, а також військові та волонтерські ініціативи. Крім того, 12 художників-графіків представили свої роботи на Ярмарку ілюстраторів. У просторі також експонувалися 15 виставкових проєктів.
Зокрема, понад 230 гостей взяли участь у подієвій частині ХІV «Книжкового арсеналу». Особливий ажіотаж викликали події за участю Нобелівської лавреатки Ольги Токарчук (Польща), філософа і культуролога Славоя Жижека (Словенія), поета, письменника і перекладача Сергія Жадана, який зачитав нові тексти, письменниці та літературознавиці Оксани Забужко.
У 2026 році до роботи ХІV «Книжкового арсеналу» долучилися понад 150 волонтерів та волонтерок, які допомагали команді Фестивалю та відвідувачам.
Наступний, XV «Книжковий арсенал» відбудеться 27 - 30 травня 2027 року.
Як повідомляв Укрінформ, 28 травня у Києві розпочався XІV Міжнародний фестиваль «Книжковий арсенал», який тривав до 31 травня.
"Книжковий арсенал" є однією з найвпливовіших літературно-мистецьких подій Східної Європи. Уперше його провели у 2011 році.
